18 октября, 15:49
 12 °C
102,75
97,35
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 октября, 11:49
Новости

Указом Президента России Канур Санджиев из Сарпинского района удостоен медали «За отвагу»

Указом Президента России Канур Санджиев из Сарпинского района удостоен медали «За отвагу»

Глава Администрации РМО Басанг Манджиев встретился с земляком и поздравил с получением медали. Выразил бойцу слова глубокой признательности за доблестную службу, достойное выполнение воинского и гражданского долга, безупречное служение Отчизне.

Это замечательное достижение, которое подчеркивает смелость народа и преданность службе – отметил Басанг Манджиев.

Фото: Администрация Сарпинского района

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Пришло ли тепло в Ваш дом?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия