18 октября, 11:49
Указом Президента России Канур Санджиев из Сарпинского района удостоен медали «За отвагу»
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Глава Администрации РМО Басанг Манджиев встретился с земляком и поздравил с получением медали. Выразил бойцу слова глубокой признательности за доблестную службу, достойное выполнение воинского и гражданского долга, безупречное служение Отчизне.
Это замечательное достижение, которое подчеркивает смелость народа и преданность службе – отметил Басанг Манджиев.
Фото: Администрация Сарпинского района
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