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14 сентября, 16:38
НовостиКультура

Аркадий Манджиев провел юбилейный концерт в поселке Ики-Бухус

Аркадий Манджиев провел юбилейный концерт в поселке Ики-Бухус

Сегодня Заслуженный деятель искусств Калмыкии, член Союза композиторов России Аркадий Манджиев начал юбилейную серию концертов. В этом году мэтр отмечает 60-летие.

 Утром музыкальный праздник он подарил жителям поселка Ики-Бухус.

Именно с Малодербетовского района и стартуют гастроли по республике. В целях безопасности, все мероприятия проводятся на открытом воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Сегодня Аркадий Манджиев также выступает и  перед жителями райцентра.

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