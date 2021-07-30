Аркадий Манджиев провел юбилейный концерт в поселке Ики-Бухус

Сегодня Заслуженный деятель искусств Калмыкии, член Союза композиторов России Аркадий Манджиев начал юбилейную серию концертов. В этом году мэтр отмечает 60-летие.

Утром музыкальный праздник он подарил жителям поселка Ики-Бухус.

Именно с Малодербетовского района и стартуют гастроли по республике. В целях безопасности, все мероприятия проводятся на открытом воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Сегодня Аркадий Манджиев также выступает и перед жителями райцентра.