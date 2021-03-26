"Мой космос". На связь вышла вся страна

12 апреля впервые в стране состоялся грандиозный телемарафон, который продлился без перерыва 12 часов и охватил свыше 280 000 человек со всей России.

Плеяда сюжетов и 43 телекомпании. Уникальный Первый Всероссийский 12-часовой телемарафон – это, поистине, беспрецедентное событие в истории отечественного телевещания.

Прямой телемост из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса, на одни сутки они стали «космическим» центром страны. Для организации включения работала передвижная телевизионная станция, десятки телекамер, дроны.

Материалы подготовили журналисты холдинга ВГТРК, объединяющего все российские регионы в единое информационное пространство страны. В течение 12 часов, в прямом эфире шли специальные репортажи, документальные фильмы, выступления творческих коллективов, масштабные флешмобы, интервью с ветеранами отрасли и молодежью, активно занимающейся темой космоса.

Марафон можно было увидеть на всех электронных площадках ГТРК «Самара».

Это уникальное событие всероссийского масштаба показало единство, сплоченность и неделимость нашей огромной страны от Камчатки до Калининграда.