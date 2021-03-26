13 апреля, 14:09
 20 °C
91,92
77,25
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 апреля, 13:01
Новости

"Мой космос". На связь вышла вся страна

"Мой космос". На связь вышла вся страна

 

12 апреля впервые в стране состоялся грандиозный телемарафон, который продлился без перерыва 12 часов и охватил свыше 280 000 человек со всей России.

Плеяда сюжетов и 43 телекомпании. Уникальный Первый Всероссийский 12-часовой телемарафон – это, поистине, беспрецедентное событие в истории отечественного телевещания.

Прямой телемост  из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса, на одни сутки они стали «космическим» центром страны. Для организации включения работала передвижная телевизионная станция, десятки телекамер, дроны.

Материалы подготовили журналисты холдинга ВГТРК, объединяющего все российские регионы в единое информационное пространство страны. В течение 12 часов, в прямом эфире шли специальные репортажи, документальные фильмы, выступления творческих коллективов, масштабные флешмобы, интервью с ветеранами отрасли и молодежью, активно занимающейся темой космоса.

Марафон можно было увидеть на всех электронных площадках ГТРК «Самара».

Это уникальное событие всероссийского масштаба  показало единство, сплоченность и неделимость нашей огромной страны от Камчатки до Калининграда.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия