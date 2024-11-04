Об осенней безопасности на воде

В осенне-зимний период инспекторы центра ГИМС регионального МЧС ежедневно патрулируют акваторию и проводят профилактические беседы с рыбаками.

В Юстинском районе сотрудники инспекторского участка № 2 провели профилактический рейд в акватории Волги по излюбленным местам рыбаков.

Инспекторы проверили у судовладельцев удостоверения на право управления маломерными судами и обратили внимание на оснащение плавсредствами, что гарантирует безопасность пассажиров.

В рамки рейда входят профилактические беседы об основных правилах поведения на воде, раздаются тематические памятки. Проводится освидетельствование плавсредств.

Осенью значительно усложнены условия навигации рыбаков, поэтому рейды проводятся регулярно.

Фото: МЧС Республики Калмыкия