Сегодня Международный день детского церебрального паралича

Он отмечается ежегодно в первую среду октября. Это заболевание является наиболее распространённой причиной инвалидности в юном возрасте Универсального средства для лечения - нет. Сегодняшняя дата предназначена, в первую очередь, не для поздравлений, а для того, чтобы сделать жизнь людей с ДЦП лучше.

В Элисте в детском саду № 26 ежедневно помогают адаптироваться и социализироваться малышам с таким диагнозом.

Подарить частичку своего тепла и сделать мир добрее. Особенно для тех, кто в этом нуждается. Именно этому учат своих маленьких подопечных в элистинском детском саду № 26. Четыре года здесь функционирует инклюзивная группа, где вместе со здоровыми детьми обучаются ребята с детским церебральным параличом. Здесь для них создают необходимые для адаптации и социализации условия.

Для гостей в этот день ребята подготовили небольшой концерт. А они, в свою очередь, подарили им подарки. Их депутат Народного хурала Ольга Бадма-Халгаева передала также от председателя правительства республики Юрия Зайцева и других неравнодушных жителей. Для малышей игрушки стали приятным сюрпризом. Но, все же, главное – это внимание.

Детский церебральный паралич является самой распространенной причиной инвалидности в детском возрасте. Ежегодно заболевание выявляется у 6 тысяч маленьких пациентов, а его частота составляет 2-5 случаев на тысячу новорожденных.

Это дошкольное учреждение посещают 9 детей с диагнозом ДЦП. А в прошлом году в дошкольном заведении открылась еще одна инклюзивная группа. Набор в нее продолжается. Воспитатели и педагоги готовы помочь малышам и их родителям. С особенными детьми здесь также работают тьюторы, инструктор по плаванию, медсестра, врач-ортопед.

Начиная с 2012 года, в мире отмечают День ДЦП, чтобы сделать что-то, что способно изменить мир людей с этим заболеванием к лучшему.