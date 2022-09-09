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30 сентября, 13:24
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Поезд Победы

Поезд Победы
В годовщину освобождения столицы Калмыкии от немецко-фашистских захватчиков и в 80-летний юбилей строительства железной дороги "Кизляр - Астрахань" в Элисту прибывает передвижная экспозиция. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В основе – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Экспозиция была создана в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы.В экспозиции задействованы более 50 видео-проекторов, 18 видео-стен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Посетить уникальную бесплатную передвижную выставку, расположенную в составе поезда, элистинцы смогут 1 октября на железнодорожной станции "Элиста" по обязательной предварительной интернет-регистрации.
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