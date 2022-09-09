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30 сентября, 14:19
Новости

На одной волне

На одной волне

В преддверии Дня пожилых людей Российское движение детей и молодёжи проводит эту акцию. Все желающие в возрасте от восьми лет могут проявить уважение и заботу о старшем поколении. Разобраться в мире современных технологий пожилым людям можно помочь, обучив их совершать онлайн-заказы продуктов, медикаментов, билетов на различные виды транспорта, путёвок в санатории, гостиницы, а также производить электронные платежи за услуги в сфере ЖКХ и многое другое. А видеоролик о добрых делах станет своего рода отчетом.

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