На одной волне

В преддверии Дня пожилых людей Российское движение детей и молодёжи проводит эту акцию. Все желающие в возрасте от восьми лет могут проявить уважение и заботу о старшем поколении. Разобраться в мире современных технологий пожилым людям можно помочь, обучив их совершать онлайн-заказы продуктов, медикаментов, билетов на различные виды транспорта, путёвок в санатории, гостиницы, а также производить электронные платежи за услуги в сфере ЖКХ и многое другое. А видеоролик о добрых делах станет своего рода отчетом.