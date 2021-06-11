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7 июля, 14:50
НовостиБизнес

Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях пандемии планомерно реализовывается в российских регионах

Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях пандемии планомерно реализовывается в российских регионах

Для оказания помощи наиболее пострадавшим представителям отрасли был предпринят ряд мер. В частности, кредиты под нулевую ставку и под два процента с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав штата, пролонгация займов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам в два раза.

Об этом, в рамках прямой линии рассказал Президент Владимир Путин после вопроса, прозвучавшего в эфире из Сургута. В степном регионе в 2020 году в рамках антикризисных мер предпринимателям было выдано займов на общую сумму почти двадцать два миллиона рублей под 1процент. Воспользоваться ими смогли 54 бизнесмена. Если говорить о поддержке коммерческой деятельности, в том числе региональной, то здесь сумма микрокредитования в разы больше.

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