Подведены итоги Межрегионального конкурса изобразительного искусства «Мир Давида»

Он поводился в Национальном музее к 100-летию со Дня рождения Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова и вековому юбилею Музейного дела республики. Здесь была представлена широкая палитра произведений художников Юга России и Москвы. Свои силы попробовали и студенты.

Помимо признания жюри, лучшие получили и денежное вознаграждение, учрежденное музеем и министерством культуры региона. Кто же стал призером? Об этом в нашем материале.

Олег Чудутов из когорты молодых художников Калмыкии. На конкурсе одна из его новых работ, она выполнена в его любимой технике - сюрреализм алла прима. Она подразумевает завершить изображение без дополнительных мазков до полного высыхания красок, в то время как традиционный метод предусматривает нанесение в несколько приемов и ожидание, пока очередной слой застынет. Чудутов уделяет особое внимание выбору цвета, они должны быть живые и яркие, чтобы донести свои чувства, эмоции. Ведь нужно передать образ великого человека.

Астраханец Виталий Глазков, член Союза художников России уже на протяжении многих лет сотрудничает и дружит с коллегами из Калмыкии. В республике он не раз участвовал в экспозициях. В этот раз представил две картины «Подсолнух» и «Полет». Оценив творчество других мастеров, особенно выделил работу калмыцкого живописца Юрия Хаджинова «Три возраста».

Неординарный взгляд на творчество Давида Кугультинова и профессионализм исполнения конкурсных работ - главные критерии оценки. По мнению одного из членов жюри, доктора искусствоведения, почетного члена Российской академии художеств Светланы Батыревой, Кугультинов - это Калмыкия в поэтическом образе.

География участников в этом году обширная: Северная Осетия, Астрахань, Москва. Подобные открытые выставки дают возможность и молодым живописцам набраться опыта.

32 заявки поданы по двум категориям: «Профессиональные художники» и «Студенты». Представлены 44 произведения. Первое место завоевала картина «Девушка-джангарчи» Александра Поваева. Второе место – работа Олега Чудутова «Давид Кугультинов» и «Три возраста» Юрия Хаджинова. «Весенние ритмы» Роберта Каркусова, также из Северной Осетии - завоевали третье место.

Среди учащихся – лучшим был признан портрет, выполненный студенткой 2 курса отделения «Живопись» Колледжа искусств имени Чонкушова Александрой Бюрчиевой.

Давид Кугультинов – личность вселенского масштаба, творец и созидатель, чьи произведения вошли в сокровищницу национальной культуры, в копилку достижений российской и мировой литературы. Ведь не случайно в 1990 году Смитсоновская астрофизическая обсерватория США зарегистрировала малую планету № 2296 под именем «Кугультинов».

В своих работах каждый автор хотел передать философию поэта, так как он ее представлял и как она могла быть представлена в богатом мире изобразительного искусства.