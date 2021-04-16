Многие дворы и общественные территории в республике приведут в порядок

Создать зону отдыха, установить хорошее освещение поможет федеральная программа. С 2017 года, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», благоустроены 12 населенных пунктов Калмыкии. А в этом году в 11 селах появятся скверы и парки. В том числе и в Вознесеновке. Власти и общественники этот вопрос держат на постоянном контроле, выезжают с проверкой. Об этом в нашем сегодняшнем материале.

Восьмилетний Абдулла, как и многие ребята села Вознесеновка, мечтает покататься на самокате. В новом сквере для этого будет отведена специальная территория. Дом семьи Сулеймановых находится в двух шагах от площадки, которая благоустраивается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь не надо переживать, что дети носятся, где попало, говорит мама Эльвира.

А ждать открытия центрального сквера осталось всего два месяца. Он будет готов к первому июля. Это по контракту. А по темпам строительства, говорит исполняющая обязанности министра ЖКХ и энергетики Виктория Мангутова, работа может быть завершена и раньше. Благоустройство контролируют и общественники. Они следят за качеством и соблюдением сроков.

Кстати, дизайн-проект этого объекта претерпел поправки. С учетом всех пожеланий жителей. Стало больше скамеек для отдыха. Площадка разделена по зонам в зависимости от возраста ребенка. Как будет выглядеть общественная территория, зависит от инициативы самих сельчан. В этом и заключается цель федерального проекта.

А покрытие здесь будет не плиточное, которое обычно применяется при благоустройстве площадок, а, так называемый, печатный бетон. Эту технологию предложили сами подрядчики, обсудив ее вместе с сельчанами. Она в республике используется впервые. Преимущество - в создании оригинальной поверхности, которая будет служить долго.

Напомним, что в этом году благоустройство ведется в 11 населенных пунктах республики. В будущем году скверы и парки появятся в семи сельских муниципальных образованиях.