Сегодня – День рождения интернета

Интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. С помощью Всемирной паутины мы работаем, приобретаем товары и услуги, организовываем свой досуг, занимаемся самообразованием или просто общаемся с друзьями.

У Данзана Кюкенова, студента 1 курса КалмГУ, в социальных сетях сотни подписчиков. Невозможно и час провести без интернета. Без электронной почты, мессенджеров, словно каменный век, продолжает парень.

В век высоких технологий, сложно представить, как можно было жить без интернета. Не теряя времени, можно вызвать такси, посмотреть погоду и даже заказать еду. А еще, не выходя из дома, оформить необходимые документы, записаться к врачу и даже получить консультацию.

Особенно, в условиях распространения сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции.

Без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть, на постоянной основе большинство государственных и муниципальных услуг должны предоставлять гражданам дистанционно. Об этом говорил Президент страны в послании Федеральному Собранию. С каждым годом расширяется число электронных сервисов, которые позволяют удобно получать услуги онлайн.

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