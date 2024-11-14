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15 ноября, 14:01
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В Калмыкии проводится благотворительная акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.

В Калмыкии проводится благотворительная акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.

Партийная акция Единой России «Коробка храбрости» уже не первый год проводится по всей стране.

В прошлом году жители республики, в рамках акции, собрали и передали в детские медицинские учреждения Калмыкии более 2000 игрушек и книг.

Среди первых, поддержавших акцию этого года, - сенаторы Российской Федерации Байир Путеев и Борис Хачиров. - «Игрушки, отметили они, - не просто подарки, это символы тепла и внимания, которые передаем нашим детям».

Во всех районах Калмыкии установлены специальные «Коробки храбрости», и каждый желающий может оставить свои подарки. В Элисте «Коробка храбрости» расположена в штабе общественной поддержки «Единой России».

Фото: Официальный канал Целинного района

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