В Калмыкии проводится благотворительная акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.
Смотрите наши видео на YouTube!
Партийная акция Единой России «Коробка храбрости» уже не первый год проводится по всей стране.
В прошлом году жители республики, в рамках акции, собрали и передали в детские медицинские учреждения Калмыкии более 2000 игрушек и книг.
Среди первых, поддержавших акцию этого года, - сенаторы Российской Федерации Байир Путеев и Борис Хачиров. - «Игрушки, отметили они, - не просто подарки, это символы тепла и внимания, которые передаем нашим детям».
Во всех районах Калмыкии установлены специальные «Коробки храбрости», и каждый желающий может оставить свои подарки. В Элисте «Коробка храбрости» расположена в штабе общественной поддержки «Единой России».
Фото: Официальный канал Целинного района