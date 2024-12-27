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9 января, 13:01
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Детский хор Калмыцкой и Элистинской епархии награжден Золотым дипломом II степени.

Детский хор Калмыцкой и Элистинской епархии награжден Золотым дипломом II степени.

Детско-юношеский хор «Радость» при воскресной школы Казанского кафедрального собора города Элисты принял участие в VIII Всероссийском конкурсе детских и юношеских хоров «В ожидании Рождества» ко дню памяти святителя Николая.

Конкурс проходил в очном и дистанционном форматах. В нём приняли участие 24 хоровых коллектива из Москвы, Подмосковья, Калмыкии, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, Твери, Самары, Ростова-на-Дону, Калуги и Ниццы (Франция).

Хор из Калмыкии в номинации «Детские хоры при общеобразовательных школах, хоры воскресных школ» награжден Золотым дипломом II степени. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан поздравил руководителя хора Марину Грищенко и всех воспитанников с победой.

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