Детский хор Калмыцкой и Элистинской епархии награжден Золотым дипломом II степени.

Детско-юношеский хор «Радость» при воскресной школы Казанского кафедрального собора города Элисты принял участие в VIII Всероссийском конкурсе детских и юношеских хоров «В ожидании Рождества» ко дню памяти святителя Николая.

Конкурс проходил в очном и дистанционном форматах. В нём приняли участие 24 хоровых коллектива из Москвы, Подмосковья, Калмыкии, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, Твери, Самары, Ростова-на-Дону, Калуги и Ниццы (Франция).

Хор из Калмыкии в номинации «Детские хоры при общеобразовательных школах, хоры воскресных школ» награжден Золотым дипломом II степени. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан поздравил руководителя хора Марину Грищенко и всех воспитанников с победой.