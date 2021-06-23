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16 июля, 14:34
Новости

Система-112 республики будет развиваться

Система-112 республики будет развиваться

Иногда жизнь и здоровье зависит от скорости обращения в соответствующие службы. В этом поможет новое мобильное приложение – «Система-112 республики».

 Как отметил Бату Хасиков, уделяется особое внимание цифровому развитию региона и комфорту жителей. «В дальнейшем мыпродолжим улучшать и развивать подобные сервисы» - подчеркнул Бату Хасиков.

Проект запущен совместно с профильным министерством, обладает простым функционалом. Нажав на кнопку в центре экрана – будет осуществлён вызов диспетчеру. Предусмотрена интерактивная карта, с адресами и телефонами ближайших экстренных служб: больниц, пожарных частей, отделов полиции.

 

 

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