МРОТ в Калмыкии вырастет почти на 17% и составит 22 тысячи 440 рублей.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении ряд бюджетообразующих законопроектов, в их числе - об увеличении со следующего года минимального размера оплаты труда. Это одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К 2030 году размер минимальный размер оплаты труда должен возрасти до 35 тысяч рублей.