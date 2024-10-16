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18 октября, 07:26
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МРОТ в Калмыкии вырастет почти на 17% и составит 22 тысячи 440 рублей.

МРОТ в Калмыкии вырастет почти на 17% и составит 22 тысячи 440 рублей.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении ряд бюджетообразующих законопроектов, в их числе - об увеличении со следующего года минимального размера оплаты труда. Это одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К 2030 году размер минимальный размер оплаты труда должен возрасти до 35 тысяч рублей.

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