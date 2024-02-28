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2 марта, 14:24
Новости

Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках Всемирного фестиваля молодежи

Было подписано важное соглашение о сотрудничестве между Республикой Калмыкия и Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие отряды». Этот шаг направлен на популяризацию молодежного движения и развитие новых направлений деятельности студенческих отрядов.

Соглашение о сотрудничестве играет важную роль в привлечении молодых кадров со всей страны для работы в Южном федеральном округе и на территории региона.

Это партнерство открывает новые возможности для молодежи, способствует обмену опытом и знаниями, а также создает благоприятные условия для реализации новых инициатив и проектов.

Видео: Правительство Республики Калмыкия

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