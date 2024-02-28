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2 марта, 12:28
НовостиПроисшествия

В Ики-Буруле по подозрению в убийстве задержан работник рыболовецкой базы

В Ики-Буруле по подозрению в убийстве задержан работник рыболовецкой базы

Следственными органами Следкома Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 26 февраля текущего года в вечернее время между двумя находившимися в состоянии алкогольного опьянения работниками рыболовецкой базы, расположенной неподалеку от п. Южный Ики-Бурульского района, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом. В результате полученных ранений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Следователем регионального следственного управления произведен осмотр места происшествия, изъяты следы и улики, указывающие на причастность к преступлению фигуранта, назначены необходимые судебные экспертизы, с подозреваемым производятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. При проведении следственных действий подозреваемый вину признал.

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В настоящее время фигуранту уголовного дела по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело расследуется Целинным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Калмыкия.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следкома Калмыкии.

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