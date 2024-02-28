С 15 марта стартует Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства

Оно проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России.

Именно жители решают, что появится в их населенном пункте – парк, сквер, детская или спортивная площадки, а может и центральная площадь. Помогать жителям с выбором проектов будут волонтеры. Их вы встретите в эти дни в пунктах голосования по выбору объектов для благоустройства.

Подробнее о адресах голосования на сайте Национальныепроекты.РФ