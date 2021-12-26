Городская поликлиника Элисты опубликовала график работы в период карантина

В Элисте приостановлена плановая деятельность Городской поликлиники до особого распоряжения.

Напомним, такое решение принято в связи с подъемом заболеваемости в столице региона. Эксперты связывают это с высокой скоростью распространения нового штамма коронавируса - Омикрон. Ежедневно на службу неотложной помощи поступает более 250 звонков.



В период карантина медицинское учреждение будет работать по следующему графику:



Продолжат работу кабинеты вакцинации

По ул. Ленина, 231: пн-пт с 8.00-20.00 час., сб-вс с 8.00-14.00 час.

В 1 микрорайоне д.14: пн-пт с 8.00-18.00 час., сб с 8.00-14.00 час.

В 6 микрорайоне д.8: пн-пт с 8.00-18.00 час., сб с 8.00-14.00 час.

Фильтр-бокс по адресу 27 проезд д.7, пн-сб с 08.00-20.00 час.



Записаться на приём можно через портал Госуслуги, Калмдоктор, по тел. 8-927-283-31-00 (14.00-15.00 час.).

С 8.00 до 13.00 часов приём осуществляется и по «живой» очереди.



Также продолжится приём узкими специалистами, врачами-терапевтами тех пациентов, которые ранее уже были записаны на приём к врачам Поликлиники и на обследование (то есть до 20.01.22г. записались на приём в январе).