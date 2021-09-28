Как помочь встретиться работодателю и потенциальному работнику?

Как оказалось, в настоящее время это непростая задача. У первого - чёткие требования к соискателю, у второго - при всём наборе возможностей и квалификаций - нет опыта в самопрезентации.

Ярмарка вакансий регионального агентства поддержки предпринимателей станет первым опытом в этом направлении.

Подробности предстоящего мероприятия выясняла сегодня наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Среди участников ярмарки - победительница регионального этапа премии «Бизнес-Успех» Елена Настинова. 16 лет назад с мужем начинали с нуля, имея одного наёмного сотрудника. Сегодня они во главе одной из самых успешно развивающихся компаний сотовой связи в Калмыкии. Под их началом не только в столице, но и в районах и даже в соседней Ростовской области - сотня специалистов. Их не только тщательно отбирают, но и постоянно обучают с привлечением лучших сотрудников.

Сейчас в региональном агентстве финансовой поддержки предпринимателей формируются и согласовываются списки участнков «Ярмарки вакансий».

Их будет около десяти по нескольким направлениям. Услуги, торговля и производство. Каждый из них испытывает определённые трудности в подборе персонала. Ведь везде хотят видеть именно тех, кто станет частью общего процесса, принеся в него свои опыт, навыки, квалификацию и компетенцию.

Здесь же, в агентстве финансовой поддержки предпринимателей можно будет получить ответы на вопросы о секретах успешного собеседования. Предстоящая Ярмарка вакансий запланирована на 12 ноября. Она обещает стать полезной и интересной как для тех, кто находится в поиске членов своей команды, так и для тех, кто ищет работу и достойную зарплату.