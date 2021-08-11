Подготовка к школе уже началась

В Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения начала работу группа по обучению будущих первоклассников. 22 ребенка 5-6 лет с сентября по май будут посещать занятия. Развитие речи, В освоении английского языка, художественного труда и других предметов, а также развитии речи помогут педагоги учреждения. А для формирования мотивации, эмоциональной готовности к обучению с ребятами также будет работать психолог.

Занятия проходят в учебно-игровой форме. Малыши с удовольствием их посещают. В перерывах они могут играть и общаться.