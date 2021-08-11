Калмыкия готова к масштабному мероприятию

Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения, которая состоится с 15 октября по 14 ноября, заслушала доклады представителей ответственных ведомств. О том, что завершены все плановые мероприятия для обеспечения беспрепятственного проведения переписи в столице и муниципалитетах доложила заместитель руководителя Управления госстатистики по Астраханской области и Калмыкии Тамара Кегдеева.

Всего будет организовано 76 участков и 5 стационарных, которые разместят в многофункциональных центрах, 2 – в здание регионального Управления Росстата и 1 - в Лагани.

Главным нововведением стало внесения данных о себе и членах семьи в электронном виде через портал Госуслуг. Анкеты можно будет заполнить самостоятельно с 15 октября по 8 ноября. Об этом сообщил региональный министр цифрового развития Алексей Этеев.

В ходе переписи будет предложено ответить на вопросы, касающиеся пола, возраста, гражданства, национальности, образования, занятости, источника дохода и так далее. Вся информация, по словам главы кабинета министров Юрия Зайцева, конфиденциальна, предъявлять документы, подтверждающие тот или иной факт, не потребуется.