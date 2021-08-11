Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

"Уважаемые работники российского сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство имеет наибольшую среди всех отраслей долю в экономике Калмыкии. В нашей республике в этой сфере трудятся 77 сельскохозяйственных организаций и 3165 крестьянско-фермерских хозяйств. Это ответственный и ежедневный труд, который по праву заслуживает уважения и признания.

В развитии сельского хозяйства у Калмыкии большие перспективы. Мы можем поставлять больше нашей продукции на рынки внутри России и за рубеж. Для этого разрабатываем и реализуем стратегические мероприятия для развития мелиорации, собственной кормовой базы, ввода в эксплуатацию неиспользуемых земель, перехода от экстенсивных форм хозяйствования к интенсивным.

Во взаимодействии с федеральным центром последовательно развиваем поддержку наших хозяйств. Повышаем адресность оказываемой помощи. Поддерживаем начинающих фермеров.

Благодарю вас, уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за ваш профессионализм, за стремление работать на земле и добиваться успеха.

Желаю вам здоровья, сил и новых достижений в укреплении экономического и социального благополучия России и Калмыкии.

С праздником!"