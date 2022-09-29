Сегодня, в День волонтера, в Элисте состоится форум добровольцев

Ежедневно приходят на помощь, не требуя оплаты и сочувствия. Их главная цель – работа ради идеи на благо общества. В настоящее время труд добровольцев очень ценен и в Калмыкии: они участвуют в уборке территории семей мобилизованных граждан, в социальных проектах, помогают пожилым и детям в домах для престарелых и детских домов, проводят конкурсы, экскурсии и многое другое.



Если среди ваших знакомых или друзей есть такие неравнодушные, есть повод поздравить их, пожелав сил и терпения, а, может, этот день и вас сподвигнет поделиться частичкой добра.