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5 декабря, 07:31
Новости

Сегодня, в День волонтера, в Элисте состоится форум добровольцев

Сегодня, в День волонтера, в Элисте состоится форум добровольцев
Ежедневно приходят на помощь, не требуя оплаты и сочувствия. Их главная цель – работа ради идеи на благо общества. В настоящее время труд добровольцев очень ценен и в Калмыкии: они участвуют в уборке территории семей мобилизованных граждан, в социальных проектах, помогают пожилым и детям в домах для престарелых и детских домов, проводят конкурсы, экскурсии и многое другое.

Если среди ваших знакомых или друзей есть такие неравнодушные, есть повод поздравить их, пожелав сил и терпения, а, может, этот день и вас сподвигнет поделиться частичкой добра.
 
 Смотрите наши видео на YouTube!
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