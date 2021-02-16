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6 марта, 16:03
НовостиСтроительство

На Чограйском водохранилище предстоит реконструкция

На Чограйском водохранилище предстоит реконструкция

Оно питает пять районов республики. Из запланированных на четыре года полутора миллиардов рублей -  в текущем году будут освоены 300 миллионов. Предстоит замена основных элементов плотины, гидротехнических сооружений, углубление ложа водохранилища. В три раза увеличится объем пресной воды в Чограе. С нынешних 250 до проектных 720 миллионов кубометров.

На 85 миллионов рублей исполнены проектно-изыскательские работы. А в текущем году предстоит реконструкция водозабора, устройство дренажа под телом плотины, наращивание парапета, укрепление откоса, установка датчиков на сооружениях.

Сейчас вода в каналы Чограйского водохранилища подается для затопления участков лиманного орошения. После реконструкции ее подача для аграрного сектора республики увеличится. А её качество зависит от поступления воды из бассейна реки Терек в Кумо-Манычский канал. Тогда можно вести речь об использовании ее и для питьевых нужд населения.

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