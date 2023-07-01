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4 июля, 14:12
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Нацбанк Калмыкии анонсировал поступление в обращение новых 100-рублевых купюр

Нацбанк Калмыкии анонсировал поступление в обращение новых 100-рублевых купюр

Их жители Республики уже могут получить при наличных расчетах. Модернизированные сторублевки образца 2022 года будут выпускаться в оборот постепенно, заменяя ветхие. Новая банкнота выполнена в оливковом и оранжевом цветах. На лицевой ее стороне изображен – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому Солдату.

«Модернизация российских денег – это требование времени. Дизайн большинства банкнот, которые сейчас находятся в обращении, разрабатывался почти 30 лет назад. Назрела необходимость их усовершенствовать, – отметили в финансовом учреждении.

Добавим, что накануне Нацбанк Калмыкии отметил 95 – ю годовщину.

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