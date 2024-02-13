Сегодня в Элисте состоится первое мероприятие, приуроченное к десятой годовщине проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Представители Олимпийского совета Калмыкии и администрации Элисты проведут для учеников 12-й школы урок, посвящённый истории игр и Эстафете олимпийского огня «Сочи-2014» в Калмыкии. Основная же часть тематических мероприятий в республике запланирована на следующую неделю. На элистинском стадионе Восточный пройдут забег, кросс, турниры по стритболу, футболу, волейболу и по калмыцкой игре Альчики.