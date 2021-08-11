Под руководством нашей землячки Людмилы Бодниевой гандболистки сборной страны победили швейцарок в отборочном матче ЧЕ-2022

Стоит отметить, это была первая игра двукратной чемпионки мира в роли главного тренера. Подводя итоги, Бодниева отметила, что претензий к игрокам нет. А главное, удалось самой справиться с волнением. В отборочном турнире участвуют 24 сборные. Следующий матч россиянок – выездной – состоится уже в эту субботу с представительницами Литвы.