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8 октября, 12:14
Новости

В Калмыкии стартовал второй этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»

В Калмыкии стартовал второй этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»

8 участников – представители семи районов и Элисты – определились по онлайн-голосованию среди жителей республики. Теперь им нужно сделать еще один выбор и определить одного претендента, который наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции.

 Победитель этого этапа будет защищать честь республиканского ведомства на федеральном этапе. Отдать голос за своего кандидата можно на сайте регионального МВД.

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