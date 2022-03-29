Калмыкия присоединилась к автопробегу «Zа мир!»

Три автомобиля из Калмыкии отправились в Ростов-на-Дону для участия в окружном митинге. Инициативу в поддержку решений Владимира Путина организовала Федерация независимых профсоюзов России.

«Всероссийский профсоюзный автопробег стартовал 12 апреля во Владивостоке. Автомобилисты проедут почти девять тысяч километров. Акция завершится 9 мая в Волгограде.

Наша задача, показать, что все народы в России в едином порыве поддерживают руководство страны в его стремлении установить мир на земле. Мы хотим, чтобы наши ребята, которые находятся на спецоперации, чувствовали поддержку народа и его единство», –рассказал председатель профсоюзов Калмыкии Михаил Эренценов.

Как сообщает газета «Степные вести», с площади Победы участники торжественно проводили автомобили в Ростов-на-Дону, где 27 апреля делегация из Калмыкии будут участвовать в митинге под лозунгами «ZA МИР! ТРУД! МАЙ!» «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» от Федерации профсоюзов республики.

В эти дни тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов России участвуют в мероприятии. Автоколонны стартуют из Хабаровска, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов. 1 мая все участники встретятся в Москве.