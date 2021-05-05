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16 мая, 12:47
НовостиСельское хозяйство

Почти в 2 раза увеличена сумма государственной поддержки племенного животноводства Калмыкии

Почти в 2 раза увеличена сумма государственной поддержки племенного животноводства Калмыкии

Об этом сообщает в своём телеграм-канале министр сельского хозяйства республики Максим Менкнасунов. Так, в прошлом году размер финансирования составлял более 115 млн рублей. В этом году более 215 млн. Меры господдержки племенного животноводства включают в себя два вида субсидий. Финансовое обеспечение части затрат на содержание племенного маточного поголовья и на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. По первому виду субсидий поддержку получило 31 хозяйство.

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