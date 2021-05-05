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16 мая, 12:27
Новости

Плановая остановка водозаборов

Плановая остановка водозаборов

Как сообщает пресс-служба администрации города, для подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в весенне-летний период. С 8:00 17 мая и до 20:00 18 мая 2022 года в Элисте будет произведена плановая остановка водозаборов.

Во время остановки сотрудники МУП «Элиставодоканал» будут проводить планово-предупредительный ремонт электрооборудования, канализационных очистных сооружений и насосных станций.

Также будет производится ревизия запорно-регулирующей арматуры, меняться узлы переключения на водоводах и водопроводных сетях.

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