Как сообщает пресс-служба администрации города, для подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в весенне-летний период. С 8:00 17 мая и до 20:00 18 мая 2022 года в Элисте будет произведена плановая остановка водозаборов.



Во время остановки сотрудники МУП «Элиставодоканал» будут проводить планово-предупредительный ремонт электрооборудования, канализационных очистных сооружений и насосных станций.



Также будет производится ревизия запорно-регулирующей арматуры, меняться узлы переключения на водоводах и водопроводных сетях.