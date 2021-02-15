«Безопасные и качественные автодороги». В Элисте продолжается ремонт и строительство объектов улично-дорожной сети

Об этом говорили на рабочем совещании в Администрации столицы. В текущем году в Элисте будет построено и отремонтировано 14 объектов, общей протяженностью 16 километров. А на Южном подъезде к городу установят уличное освещение. Уже по ряду объектов определены подрядчики, по остальным идет подготовка проектно-сметной документации. Работы начнутся с наступлением тепла. Нарушения и недочеты по восьми объектам ремонта при выполнении дорожных работ в 2020 году подрядные организации устранят в указанные в договоре сроки.