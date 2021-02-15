5 марта, 13:18
 9 °C
88,94
73,79
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 марта, 15:18
НовостиСтроительствоГород

«Безопасные и качественные автодороги». В Элисте продолжается ремонт и строительство объектов улично-дорожной сети

«Безопасные и качественные автодороги». В Элисте продолжается ремонт и строительство объектов улично-дорожной сети

Об этом говорили на рабочем совещании  в Администрации столицы. В текущем году в Элисте будет построено и отремонтировано 14 объектов, общей протяженностью 16 километров. А на Южном подъезде к городу установят уличное освещение. Уже по ряду объектов определены подрядчики, по остальным идет подготовка проектно-сметной документации. Работы начнутся с наступлением тепла. Нарушения и недочеты по восьми объектам ремонта при выполнении дорожных работ в 2020 году подрядные организации устранят в указанные в договоре сроки.

 

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия