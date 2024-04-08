Почему российский император Петр I подарил калмыцкому Аюке хану золотой лук со стрелами?

Ответ на этот вопрос смогут узнать те, кто посетит сегодня открытие выставки «Музей истории лука». Она посвящена оружию, которое на протяжении многих веков было атрибутом калмыцких воинов. В экспозиции будут представлены разные экспонаты, в том числе редкие, в единственном экземпляре.

Посетители узнают об особенностях лучной стрельбы, и многое другое. Музей истории лука – это совместный проект сотрудников Нацмузея и региональной Федерации национальной стрельбы из лука.