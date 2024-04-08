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10 апреля, 11:41
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В Калмыкии продолжается окотно – расплодная кампания

В Калмыкии продолжается окотно – расплодная кампания

На одной из животноводческих стоянок родился верблюжонок. Руководит племзаводом молодой фермер Адьяххуу Галбадрах. А до этого он успел принять еще 9 верблюжат. Всего на стоянке имеется 150 голов бактрианов.

По словам фермера, многому его научил отец еще в детстве. И сегодня он продолжает его дело, специализируясь на разведении калмыцких бактерианов и возрождая такую продуктивную отрасль животноводства, как верблюдоводство.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

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