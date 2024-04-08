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10 апреля, 10:07
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В эти минуты в Элисте под председательством вице-премьера Калмыкии Марины Ользятиевой проходит заседание санитарно-противоэпидемической комиссии

В эти минуты в Элисте под председательством вице-премьера Калмыкии Марины Ользятиевой проходит заседание санитарно-противоэпидемической комиссии

Ее члены рассматривают меры по предупреждению заболеваемости бруцеллезом животных и людей. Ее уровень в прошлом году в Калмыкии оставался одним из самых высоких в стране. Диагноз констатирован 30-ти жителям региона. Несколько случаев заболеваемости уже есть только за первый квартал года.

И прогнозы неблагоприятны. Участники также обсуждают состояние мер по профилактике Крымской геморрагической лихорадки. Рассмотрят и ход иммунопрофилактики природно-очаговых и особо опасных инфекций.

О состоянии профилактических мероприятий острых кишечных инфекций и холере и готовности медицинских учреждений республики на случай их возникновения.

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