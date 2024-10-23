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26 октября, 06:28
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Победителем Регионального чемпионата по оказанию первой помощи стала Элистинская многопрофильная гимназия

Победителем Регионального чемпионата по оказанию первой помощи стала Элистинская многопрофильная гимназия

Она и будет представлять Калмыкию на федеральном уровне. Итоги состязания подвели сегодня. В нем приняли участие более 70 ребят со всей республики. Движение Первых совместно с Российским Красным Крестом в рамках Всероссийского проекта оценили подготовку команд образовательных учреждений на усвоение тех знаний, которые учащиеся получили в ходе уроков и мастер-классов.

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