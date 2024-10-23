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26 октября, 06:35
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Накануне в Национальной библиотеке имени А.М. Амур-Санана состоялась встреча с начальником отдела культуры администрации Антрацитовского муниципального округа Еленой Нелюбовой и гостями из ЛНР

Накануне в Национальной библиотеке имени А.М. Амур-Санана состоялась встреча с начальником отдела культуры администрации Антрацитовского муниципального округа Еленой Нелюбовой и гостями из ЛНР

Заместитель министра культуры и туризма РК Герман Санджарыков тепло приветствовал гостей. На встрече присутствовали представители учреждений культуры Калмыкии и творческого коллектива из города Антрацит.

Здесь были обсуждены дальнейшие планы по развитию сотрудничества. В частности, передали подарки для победителей предстоящего в Антраците конкурса детских творческих работ.

Как отметил заместитель министра культуры и туризма РК Герман Санжарыков: «продуктивное сотрудничество с подшефным регионом будет продолжаться».

Фото: Министерство культуры и туризма РК

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