31 марта, 13:42
 9 °C
83,76
77,09
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 марта, 09:48
Новости

В Калмыкии полицейские пресекли незаконную транспортировку 405 килограммов осетровых рыб

В Калмыкии полицейские пресекли незаконную транспортировку 405 килограммов осетровых рыб

Сотрудниками полиции МО МВД России "Лаганский", во взаимодействии с коллегами из отделения УФСБ России по Республике Калмыкия в г.Лагань и Лаганского отдела Пограничного управления республики, на 23 километре автодороги "Лагань – Улан-Хол" в рамках ОПМ "Профилактика" за совершение административного правонарушения был остановлен автомобиль "ВАЗ-2113" под управлением жителя Элисты.

В ходе досмотра транспортного средства в багажном отделении сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 111 экземпляров рыбы осетровых видов, общей массой 405 кг. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Изъятая рыба направлена на ихтиологическое исследование. По предварительным данным, изъятое относится к видам "осетр", "севрюга", "стерлядь" и "белуга". Данные виды рыбы занесены в Красную книгу России, их вылов запрещен.

Установлено, что рыба принадлежит пассажиру автомобиля – жителю Лагани, который приобрел ее накануне на границе Калмыкии и Астраханской области без соответствующих документов.

В настоящее время органами дознания полиции решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ". Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Общая стоимость изъятого улова оценивается в 13 миллионов 264 тысячи рублей.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия