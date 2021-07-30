По решению Владимира Путина в сентябре каждый пенсионер страны получит по 10 тысяч рублей

А военнослужащие - 15 тысяч. Указ о единовременной денежной выплате подписан главой государства уже подписан. Это касается не только пенсий по старости, но и по инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет. Никаких заявлений подавать не нужно. Деньги будут начислены тем же способом, каким привыкли получать пенсию. Также Владимир Путин поручил предусмотреть ресурсы на обновление отделений «Почты России» в регионах для оказания людям различных услуг. А также запретить банкам списывать со счетов россиян социальные выплаты в счет погашения долгов. Эти выплаты должны помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, - отметил он. Поэтому банки не должны их забирать. Ну, а сегодняшний опрос на улицах Элисты показал, что такая мера господдержки послужит хорошим подспорьем для семейного бюджета. И каждый ее потратит на свое усмотрение.