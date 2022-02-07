По решению Президента вводится новая мера поддержки для семей с невысокими доходами

Это ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет включительно. Их получат родители более чем 5 миллионов детей. На это выделят 455 миллиардов рублей. Сообщается на Официальном интернет-ресурсе "Объясняем.рф"

Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Подать заявление на получение пособия можно на портале Госуслуги с 1 мая, при этом рассчитываться выплата будет с 1 апреля. То есть, если семья получит первую выплату в мае, то она будет за два месяца.

Также отметим, что если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособие будет назначено на каждого из них. Оно будет зачислено на банковский счет, привязанный к карте "МИР".