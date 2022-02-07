Стартовал Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Он для тех, кто заботится о настоящем и будущем своего региона, а также готов предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем.

Ежегодно тысячам людей в возрасте от 14 до 35 лет конкурс помогает воплощать в жизнь свои задумки. Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские ВУЗы, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях.

Срок подачи заявки - до 24 апреля.