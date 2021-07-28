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20 августа, 13:33
НовостиЗдравоохранение

По приглашению Главы Калмыкии Бату Хасикова в республику прибыл Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

По приглашению Главы Калмыкии Бату Хасикова в республику прибыл Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Главный объект посещения – новая и современная детская поликлиника в Элисте. Это объект принципиально нового уровня для Калмыкии, который имеет огромное значение для модернизации первичного звена здравоохранения региона. 
 
Помимо этого, в рамках визита федеральный министр посетит ряд других объектов здравоохранения, включая инфекционный госпиталь. В рамках рабочего совещания будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся здравоохранения региона.
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