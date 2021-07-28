Глава Калмыкии Бату Хасиков ввел новые меры поддержки для педагогов республики

Сегодня, 20 августа, Глава Калмыкии Бату Хасиков провел Августовское совещание педагогических работников, на котором в режиме ВКС присутствовало более 3 000 учителей и воспитателей Калмыкии.

Глава региона отметил, что труд педагогов – это достояние республики. «Ваша непростая работа должна быть оценена по достоинству. Вы берёте на себя ответственность за наших детей, вносите огромный вклад в развитие Калмыкии и сейчас проделали большую работу для подготовки к новому учебному году», – поделился Бату Сергеевич.

Он также подчеркнул, что руководство региона уделяет пристальное внимание развитию системы образования и всегда подчеркивает ее важность. Бату Хасиков добавил, что в рамках национального проекта в Калмыкии строятся, ремонтируются, оснащаются современным оборудованием новые объекты образования, а также реализуются инициативы проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». «И, конечно, мы всегда стремимся поддержать наших педагогов. Поэтому вводим новые меры поддержки», – отметил Глава республики.

Так, по поручению Главы Калмыкии в регионе:

вводятся новые ежемесячные выплаты, не менее 5 тыс. рублей, молодым учителям.

В дополнение к федеральным 5 тыс., увеличивается размер региональной выплаты для классных руководителей с 2 до 4 тыс. рублей.

Увеличивается размер единовременной денежной выплаты для молодых педагогов – со 100 тыс. рублей до 200 тыс., для устроившихся на работу в школы Элисты, и до 300 тыс. рублей для учителей, устроившихся в сельские школы.

Увеличивается размер «подъёмных» для молодых воспитателей. Вместо 100 тыс. рублей молодые воспитатели получат 150 и 200 тыс. рублей, устраиваясь на работу в детские сады Элисты и сёла соответственно.

Помимо этого, Бату Хасиков добавил, что также увеличивается размер денежных премий победителям и призерам во всех номинациях республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии». Занявшие первое место получат 100 тыс.рублей (вместо действующих 15 тысяч); второе место – 70 тысяч рублей (вместо действующих 10 тысяч); третье место – 50 тысяч рублей (вместо действующих 5 тысяч).

В завершение Глава Калмыкии обратился к педагогам: «Төрскн таңһчин төлә дала керг күцәнәт! Благодарю вас за ваш непростой и ответственный труд. Желаю успешного начала нового учебного года, успехов в работе, благополучия и вдохновения».