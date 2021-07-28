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20 августа, 13:28
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Глава Калмыкии Бату Хасиков ввел новые меры поддержки для педагогов республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков ввел новые меры поддержки для педагогов республики
Сегодня, 20 августа, Глава Калмыкии Бату Хасиков провел Августовское совещание педагогических работников, на котором в режиме ВКС присутствовало более 3 000 учителей и воспитателей Калмыкии. 
 
Глава региона отметил, что труд педагогов – это достояние республики. «Ваша непростая работа должна быть оценена по достоинству. Вы берёте на себя ответственность за наших детей, вносите огромный вклад в развитие Калмыкии и сейчас проделали большую работу для подготовки к новому учебному году», – поделился Бату Сергеевич.
 
Он также подчеркнул, что руководство региона уделяет пристальное внимание развитию системы образования и всегда подчеркивает ее важность. Бату Хасиков добавил, что в рамках национального проекта в Калмыкии строятся, ремонтируются, оснащаются современным оборудованием новые объекты образования, а также реализуются инициативы проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». «И, конечно, мы всегда стремимся поддержать наших педагогов. Поэтому вводим новые меры поддержки», – отметил Глава республики.
 
Так, по поручению Главы Калмыкии в регионе:
вводятся новые ежемесячные выплаты, не менее 5 тыс. рублей, молодым учителям. 
В дополнение к федеральным 5 тыс., увеличивается размер региональной выплаты для классных руководителей с 2 до 4 тыс. рублей.
Увеличивается размер единовременной денежной выплаты для молодых педагогов – со 100 тыс. рублей до 200 тыс., для устроившихся на работу в школы Элисты, и до 300 тыс. рублей для учителей, устроившихся в сельские школы.
Увеличивается размер «подъёмных» для молодых воспитателей. Вместо 100 тыс. рублей молодые воспитатели получат 150 и 200 тыс. рублей, устраиваясь на работу в детские сады Элисты и сёла соответственно.
 
Помимо этого, Бату Хасиков добавил, что также увеличивается размер денежных премий победителям и призерам во всех номинациях республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии». Занявшие первое место получат 100 тыс.рублей (вместо действующих 15 тысяч); второе место – 70 тысяч рублей (вместо действующих 10 тысяч); третье место – 50 тысяч рублей (вместо действующих 5 тысяч).
 
В завершение Глава Калмыкии обратился к педагогам: «Төрскн таңһчин төлә дала керг күцәнәт! Благодарю вас за ваш непростой и ответственный труд. Желаю успешного начала нового учебного года, успехов в работе, благополучия и вдохновения».
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