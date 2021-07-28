Сегодня состоялось традиционное Республиканское августовское совещание

Тема беседы «Приоритеты образовательной политики в контексте общенациональных ориентиров: воспитание и цифровая трансформация». Более 3 тысяч учителей и воспитателей Калмыкии обсудили совершенствование системы, от которой напрямую зависит и уровень образования сегодняшних школьников. Обо всем по порядку в материале Зои Бармагнановой.

Нынешняя интерактивная секция для педагогов состоялась на базе Ситуационного центра республиканского правительства. Участие в форуме принял Глава Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что педагогическая конференции - это не только подведение итогов за год, но и определение новых целей. Таких, как повышение качества образования,нехватка кадров в общеобразовательных учреждениях и оплата труда учителей.

В частности, теперь увеличатся региональные выплаты педагогам за классное руководство с 2 тысяч до 4 тысяч. Начиная с 2022 года, единовременные подъемные выплаты для молодых педагогов достигнут двухсот тысяч рублей. Для начинающих преподавателей, работающих в сельской школе, сумма составит уже триста тысяч.

"Начиная с 1 сентября молодым учителям до 35 лет будут выплачиваться новые ежемесячные выплаты не менее 5 тысяч рублей. Также со следующего года увеличатся подъемные для молодых воспитателей, устраивающихся на работу - вместо 100 тысяч до 150 тысяч. А для тех, кто будет работать в селе будет назначена сумма до 200 тысяч" - пояснил Глава.

Выпускница Элистинской классической гимназии Евгения Печерская уже год работает учителем начальных классов. Признается, что такая региональная финансовая поддержка для рядового педагога долгожданная и своевременная.

Кроме этого, со следующего года увеличатся и призовые «Педагогам года». За 1 место будет выплачиваться 100 тысяч вместо 15 тысяч, за 2 – 70 тысяч вместо 10 тысяч, а за третье – 50 тысяч. По словам победителя одной из номинаций республиканского этапа конкурса, учителя начальных классов Чкаловской средней школы Герл Еремеевой, именно в рамках ежегодной педагогической конференции можно получить помощь в разрешении профессиональных трудностей и в выработке собственных технологий обучения.

Нынешние дискуссии в рамках августовского совещания были проведены в онлайн-режиме. На повестке и новые форматы взаимодействия образовательных организаций с опорным региональным ВУЗом. Ректор КалмГУ Бадма Салаев говорил о новых подходах к учебному процессу и инновационных методах работы с руководителями школ.

А, тем временем, до нового учебного года осталось чуть больше недели. Что касается проведения традиционных школьных линеек 1 сентября в образовательных учреждениях, то мероприятие пройдет только для первых и одиннадцатых классов. На открытом воздухе - с соблюдением требований Роспотребнадзора. В помещении обезопасить педагогов и школьников должны бактерицидные лампы и антисептические средства. Все будет выполняться согласно предписаниям СанПин, чтобы исключить возможные источники вспышек коронавирусной инфекции.