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13 февраля, 07:27
Новости

Теплые вещи, медикаменты, продукты питания, средства гигиены получили мобилизованные, которые находятся на учебных полигонах в Волгограде

Теплые вещи, медикаменты, продукты питания, средства гигиены получили мобилизованные, которые находятся на учебных полигонах в Волгограде

Посылку землякам, которые скоро отправятся в зону СВО, привезли глава администрации Кетченеровского РМО Санал Годжуров и ахлачи поселка Санал Азотов. Гуманитарный груз собрали неравнодушные жители района, в том числе предприниматели, соседи военнослужащих и друзья.

А школьники передали военнослужащим письма и открытки с поздравлениями к Цаган Сару и Дню защитника Отечества.

Фото: vk.com/ketchenerovskoe_rmo

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