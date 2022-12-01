13 февраля, 07:27
Теплые вещи, медикаменты, продукты питания, средства гигиены получили мобилизованные, которые находятся на учебных полигонах в Волгограде
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Посылку землякам, которые скоро отправятся в зону СВО, привезли глава администрации Кетченеровского РМО Санал Годжуров и ахлачи поселка Санал Азотов. Гуманитарный груз собрали неравнодушные жители района, в том числе предприниматели, соседи военнослужащих и друзья.
Посылку землякам, которые скоро отправятся в зону СВО, привезли глава администрации Кетченеровского РМО Санал Годжуров и ахлачи поселка Санал Азотов. Гуманитарный груз собрали неравнодушные жители района, в том числе предприниматели, соседи военнослужащих и друзья.
А школьники передали военнослужащим письма и открытки с поздравлениями к Цаган Сару и Дню защитника Отечества.