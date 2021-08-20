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15 октября, 15:02
НовостиОбразование

Глава Калмыкии поздравил ректора КалмГУ Бадму Салаева с включением ВУЗа в программу «Приоритет-2030»

Глава Калмыкии поздравил ректора КалмГУ Бадму Салаева с включением ВУЗа в программу «Приоритет-2030»

 

Бату Хасиков встретился с ректором Калмыцкого государственного университета им Б.Б. Городовикова» Бадмой Салаевым. В ходе встречи Глава республики поздравил профессорско-педагогический состав и сотрудников университета с включением в программу развития стратегий академического лидерства «Приоритет-2030».

КалмГУ вошел в топ-121 ВУЗов в рамках программы развития стратегий и будет ежегодно получать 50 миллионов рублей в год на развитие проектов.

«Стратегия, которую защитил наш университет, направлена на развитие   агропромышленного комплекса Калмыкии, сохранение человеческого капитала и расширение гуманитарного сотрудничества в прикаспийском макрорегионе. Все проекты будем реализовывать последовательно и совместными усилиями», – отметил Бату Хасиков.

Глава региона также поблагодарил Правительство Калмыкии за содействие и поддержку в разработке заявки на конкурс, который будет реализовывать направления по федеральной программе.

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