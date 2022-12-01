Первый проект комплексного развития территории реализуют в Калмыкии при участии ДОМ.РФ

Директор подразделения "Реализация федерального имущества" Николай Сарокваша рассказал, что на площадке может быть построено не менее 36,9 тыс. кв. м жилья. Кроме того, на территории предполагается размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения.



"Особенность проекта в Элисте в том числе предусматривает возможность строительства индивидуальных жилых домов. Таким образом, комплексное развитие можно рассматривать и как механизм поддержки ИЖС, а такая задача поставлена на высшем уровне", — отметил Сарокваша.



Зампред правительства Калмыкии Наран Кюкеев: «Механизм комплексного развития территории позволяет сократить инвестиционно-строительный цикл. Спрос на жилье в Калмыкии превышает предложение и продолжает постоянно расти, что является одним из драйверов развития строительной отрасли».



Отметим, что во втором квартале на аукцион планируется выставить в Элисте участок площадью 0.7 га под строительство жилых многоквартирных домов.



Фото: xn--e1adnd0h.xn--d1aqf.xn--p1ai (ДОМ.РФ)