"Кракен" пришел в Россию

По сообщению Роспотребнадзора, первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" зафиксирован в Пензенской области.



"Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов.



На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса", - проинформировало ведомство.



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