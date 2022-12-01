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12 января, 12:12
Новости

"Кракен" пришел в Россию

"Кракен" пришел в Россию

По сообщению Роспотребнадзора, первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" зафиксирован в Пензенской области.

"Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов.

На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса", - проинформировало ведомство.

Фото: https://t.me/resbolnica08

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