Лаганская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий приставами

26 января следователем Черноземельского МСО СУ СК РФ по РК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении судебного пристава-исполнителя Лаганского РОСП УФССП России по РК.



Так, должностное лицо, находясь на рабочем месте, в конце апреля 2022 года вынесло постановление о снятии ареста имущества должника, указав заведомо ложные сведения о полном погашении задолженности. Он же в мае 2022 года вынес постановление об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника в пользу банка, после чего с целью сокрытия своих незаконных действий в тот же день вынес новое постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, которое по месту работы последнего для исполнения не направил.



Прокуратура района постановление признала законным и обоснованным. В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия.