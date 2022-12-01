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31 января, 12:21
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Лаганская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий приставами

Лаганская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий приставами

26 января следователем Черноземельского МСО СУ СК РФ по РК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении судебного пристава-исполнителя Лаганского РОСП УФССП России по РК.

Так, должностное лицо, находясь на рабочем месте, в конце апреля 2022 года вынесло постановление о снятии ареста имущества должника, указав заведомо ложные сведения о полном погашении задолженности. Он же в мае 2022 года вынес постановление об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника в пользу банка, после чего с целью сокрытия своих незаконных действий в тот же день вынес новое постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, которое по месту работы последнего для исполнения не направил.

Прокуратура района постановление признала законным и обоснованным. В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия.

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